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Окупанти перекидають війська з херсонського на донецький напрямок, - ISW

Фото: окупанти перекидають війська з херсонського на донецький напрямок (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів та тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору, вважають експерти.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що Міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні досягнення у Донецькій області 13 та 14 листопада.

Мета - наголосити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Так, Міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні досягнення.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває конкретніші територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та зменшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області", - вважають аналітики ISW.

Раніше аналітики писали, що президент РФ Володимир Путін підвищив командувача російських військ в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить усю Донецьку область.

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Донецька область