Окупанти перекидають резерви через Маріуполь з Запорізької області на північ Донецької

"Знову другий день поспіль фіксуємо "зворотній рух" - з Бердянського напрямку в бік Новоазовсвька та з напрямків Пологів та Розівки - в бік півночи Донецької області", - розповів він.

Як зазначає радник мера, переміщуються підрозділи на новій техниці і в колонах.

"Абсолютне враження, що це частина тих підрозділів, які до того було посунуто в Запоріжську область. Швидкість проходження від першої автівки до замикаючої - до 30 хвилин у умовах трафіку міста без супроводу, з супроводом віськової поліції - вдвічі швидче", - зазначив Андрющенко.

Посадовець не виключає, що росіяни мають проблему з відновленням особового складу, що заважає їм перейти до накопичень резервів для початку наступу на інших ділянках фронту.