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Окупанти перекидають резерви через Маріуполь з Запорізької області на північ Донецької

Фото: окупанти перекидають резерви через Маріуполь із Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти перекидають резерви через Маріуполь з Запорізької області в Донецьку. Не виключено, що у РФ проблеми з відновленням особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Знову другий день поспіль фіксуємо "зворотній рух" - з Бердянського напрямку в бік Новоазовсвька та з напрямків Пологів та Розівки - в бік півночи Донецької області", - розповів він. 

Як зазначає радник мера, переміщуються підрозділи на новій техниці і в колонах.

"Абсолютне враження, що це частина тих підрозділів, які до того було посунуто в Запоріжську область. Швидкість проходження від першої автівки до замикаючої - до 30 хвилин у умовах трафіку міста без супроводу, з супроводом віськової поліції - вдвічі швидче", - зазначив Андрющенко. 

Посадовець не виключає, що росіяни мають проблему з відновленням особового складу, що заважає їм перейти до накопичень резервів для початку наступу на інших ділянках фронту.

Перекидання резервів РФ через Маріуполь

На початку липня повідомлялося, що росіяни перекидають резерви разом із боєкомплектом із Запорізької області через Маріуполь у Донецьку. Тоді, як розповідав Андрющенко, все вказувало на відмову чи перенесення за термінами планів збільшення тиску на півдні.

До того ж, як учора писало РБК-Україна, російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Нині там перебувають понад 90 тисяч окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.

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