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Окупанти перекидають ППО в Сімферополь, - "АТЕШ"

Фото: окупанти почали перекидати ППО в Сімферополь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові почали масово перекидати системи протиповітряної оборони в Сімферополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "АТЕШ".

За даними моніторингової групи, вони зафіксували перекидання ЗРК "Оса" і особовий склад російських військ у бік Сімферополя.

"Це старий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття", - пояснили в "АТЕШ".

За їх даними, окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не в змозі закрити навіть свої військові об'єкти в Криму.

"Більш сучасні засоби, своєю чергою, планомірно знищуються українськими силами", - заявили в моніторинговій групі.

Удари по Криму

Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів.

Нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню.

Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян.

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