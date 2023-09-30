Окупанти перекидають ППО в Сімферополь, - "АТЕШ"

Російські військові почали масово перекидати системи протиповітряної оборони в Сімферополь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "АТЕШ".
За даними моніторингової групи, вони зафіксували перекидання ЗРК "Оса" і особовий склад російських військ у бік Сімферополя.
"Це старий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття", - пояснили в "АТЕШ".
За їх даними, окупанти змушені розконсервувати застарілі засоби ППО, адже наявними вони не в змозі закрити навіть свої військові об'єкти в Криму.
"Більш сучасні засоби, своєю чергою, планомірно знищуються українськими силами", - заявили в моніторинговій групі.
Удари по Криму
Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів.
Нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню.
Також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян.
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