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Окупанти передумали посилати студентів на війну. Але пощастило не всім

Фото: російські окупанти оголосили "демобілізацію" для студентів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Окупаційна влада так званих Донецької та Луганської "народних республік" передумала відправляти на війну студентів. Але "демобілізація" не стосується заочників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ окупаційних адміністрацій.

Зокрема, сьогодні главарі псевдореспублік оголосили "демобілізацію" студентів вишів та технікумів очної та очно-заочної форми навчання. Причому, як випливає з "указів", очевидно, це не стосується заочників.

Окупаційна адміністрація у Луганську вирішила піти ще далі і доручила укласти контракти зі студентами, які нібито "не бажають звільнятися з військової служби".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі перестали видавати документи "ДНР" та "ЛНР". Таким чином, Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані території України.

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