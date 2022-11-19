Окупанти передумали посилати студентів на війну. Але пощастило не всім

Окупаційна влада так званих Донецької та Луганської "народних республік" передумала відправляти на війну студентів. Але "демобілізація" не стосується заочників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ окупаційних адміністрацій.
Зокрема, сьогодні главарі псевдореспублік оголосили "демобілізацію" студентів вишів та технікумів очної та очно-заочної форми навчання. Причому, як випливає з "указів", очевидно, це не стосується заочників.
Окупаційна адміністрація у Луганську вирішила піти ще далі і доручила укласти контракти зі студентами, які нібито "не бажають звільнятися з військової служби".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі перестали видавати документи "ДНР" та "ЛНР". Таким чином, Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані території України.
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