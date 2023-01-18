Окупанти обстрілюють мирних людей: Кириленко розповів, що відбувається на Соледарському напрямку

Російські військові в ніч на середу, 18 січня, продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, в селі Орлівка було пошкоджено шість приватних будинків. Там також постраждала одна людина. Обстрілами пошкоджено три будинки у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.
"На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара - інформація про постраждалих не надходила", - написав Кириленко.
Гучно було і на Лисичанському напрямку, Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді в результаті прильотів було пошкоджено будинок у Тернах. Всього було зафіксовано майже 20 вибухів по Торському і Зарічному.
Нагадаємо, за словами експерта, захоплення окупантами Соледара Донецької області у військовому плані нічого не змінить для ЗСУ. У свою чергу, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче якось виправити своє матеріальне становище.
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