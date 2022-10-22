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Окупанти вдарили ракетою "Смерч" по Костянтинівці, є важко поранені жителі

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Донецька область, Субота 22 жовтня 2022 16:23
Окупанти вдарили ракетою "Смерч" по Костянтинівці, є важко поранені жителі Фото: Окупанти обстріляли зі "Смерчів" Костянтинівку (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Росіяни випустили по мирних оселях Костянтинівки ракету "Смерч", що несла на собі численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

Наголошується, що атака на Костянтинівку відбулася 21 жовтня близько 14:00. Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину.

Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність снарядів, що не здетонували, і задокументували руйнування. Пошкодження зазнали близько десятка приватних будинків.

Крім того, є постраждалі серед тварин: загинув кіт, поліцейські-парамедики також допомагали ротвейлеру, який був поранений.

Масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

Водночас касетні бойові елементи небезпечні тим, що розсипаються на великій площі, занурюються в ґрунт і "працюють" як міни - можуть вибухнути через довгий час після обстрілу.

Поліція Донеччини наголошує: тільки вчасна евакуація рятує життя.

Окупанти вдарили ракетою &quot;Смерч&quot; по Костянтинівці, є важко поранені жителіОкупанти вдарили ракетою &quot;Смерч&quot; по Костянтинівці, є важко поранені жителіОкупанти вдарили ракетою &quot;Смерч&quot; по Костянтинівці, є важко поранені жителіОкупанти вдарили ракетою &quot;Смерч&quot; по Костянтинівці, є важко поранені жителіОкупанти вдарили ракетою &quot;Смерч&quot; по Костянтинівці, є важко поранені жителі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних, ще 8 людей зазнали поранень.

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