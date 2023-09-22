Окупанти обстріляли житловий квартал в Херсоні: є жертва та поранені

"Окупанти знов обстріляли Херсон, є загиблий та поранені", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, близько 09:00 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсон, попередньо здійснено артобстріл.

"Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 25-річний чоловік. Наразі відомо про двох містян, які отримали поранення. Дані уточнюються", - додали в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Херсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Крім того, окупанти масовано обстріляли Херсон у ніч проти 21 вересня. Двоє людей загинули, 5 поранених.