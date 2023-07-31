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Окупанти обстріляли вісім громад у Сумській області: одна людина дістала поранення

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 липня, завдали ударів по восьми громадах у Сумській області. Унаслідок ворожих атак постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.

  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), САУ (4 вибухи). З гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР;
  • Білопільська громада: міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів);
  • Юнаківська громада: ствольна артилерія (8 вибухів);
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (11 вибухів);
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), гранатомет (5 вибухів). Були пошкоджені дах приватного зерносховища, подвір'я будинку;
  • Великописарівська громада: міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства;
  • Новослобідська громада: РСЗВ (2 вибухи), пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство;
  • Хотінська громада: міномет (7 вибухів).

Ракетний удар по Сумах

Раніше російські окупанти обстріляли місто Суми. Загарбники вдарили ракетою по навчальному закладу. Також через атаку пошкодженні сусідні будинки та гуртожитки.

Станом на 12:00 відомо, що внаслідок атаки загинули двоє осіб. Поранення отримали 20 людей.

Вчора російські військові в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки постраждала одна людина.

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