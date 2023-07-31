Окупанти обстріляли вісім громад у Сумській області: одна людина дістала поранення

Російські війська сьогодні, 31 липня, завдали ударів по восьми громадах у Сумській області. Унаслідок ворожих атак постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Сумах
Раніше російські окупанти обстріляли місто Суми. Загарбники вдарили ракетою по навчальному закладу. Також через атаку пошкодженні сусідні будинки та гуртожитки.
Станом на 12:00 відомо, що внаслідок атаки загинули двоє осіб. Поранення отримали 20 людей.
Вчора російські військові в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки постраждала одна людина.
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