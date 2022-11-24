Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: названы последствия

Российские военные сегодня, 24 ноября, обстреляли Середино-Будскую, Новослободскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По Новослободской громаде оккупанты "ударили" из минометов, всего было шесть "прилетов". В результате обстрела поврежден жилой дом. Шалигинская громада подверглась артобстрелу с территории России. Обошлось без разрушений, зафиксировано 18 выстрелов. Середино-Будскую громаду российские военные обстреляли из минометов. Всего было 10 прилетов, обошлось без разрушений.