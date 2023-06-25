Окупанти обстріляли Торецьк, є постраждалий

Російські окупанти завдали удару по місту Торецьк Донецької області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
"У результаті ворожого обстрілу 24 червня міста Торецьку отримав поранення чоловік", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що на місце інциденту виїхали рятувальники Донецької області на автомобілі швидкої медичної допомоги та надали постраждалому першу домедичну допомогу. Після цього чоловіка транспортували до лікувальних закладів.
Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.
Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.
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