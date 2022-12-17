Окупанти обстріляли свої колишні позиції ППО, а ЗСУ вдарили по тилах: карти боїв

Російські війська обстріляли свої колишні позиції ППО в Херсонській області, а ЗСУ вдарили по тилах супротивника в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській області

У п'ятницю, 16 грудня, російські війська завдали контрударів у районах Сватове та Кремінна. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ у районі н.п. Новоселівське та Стельмахівка.

Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбивали атаки російських військ за 17 км на північ від Кремінної в районі Майданчика та Краснополівки та за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки Луганської області.

Російський військкор стверджував, що українські та російські війська продовжували вести позиційні бої на західній околиці Білогорівки.

Російські війська продовжують будівництво оборонних укріплень уздовж лінії Сватове-Кремінна станом на 16 грудня.

Українські сили продовжують завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Російські джерела та джерела в соціальних мережах стверджували, що 15 та 16 грудня українські сили завдавали ударів по російських тилах у Кадіївці, Лантратівці та Ірміно на Луганщині. Джерело в соціальних мережах стверджувало, що на складі зброї в Кадіївці стався вибух.

Російський військкор стверджував, що українські сили завдали удару по російському складу боєприпасів в Ірміно.

Бої у Донецькій області

16 грудня російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; за 26 км на північний схід від Бахмута в районі Виїмки, Яковлівки, Соледар, Бахмутського; та в межах 21 км на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Досвідченого, Озарянівки та Дружби.

Російський військкор заявив, що російські війська повністю очистили Яковлівку, що допоможе російським силам вести штурми у напрямку Соледара.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 16 грудня, видно, що підрозділи "Вагнера" діють у центрі Яковлівки, що підтверджує цю заяву Росії.

16 грудня російські війська продовжили наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. За даними Генерального штабу України, українські війська відбили атаки російських військ за 17 км на північ від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Олександрополя та за 37 км на південь від Авдіївки в районі Невельське, Мар'їнка, Перемога, та Новомихайлівка.

Російський військкор стверджував, що російські війська провели штурм біля Веселого, маючи намір перерізати ділянку траси Н-20.

Як повідомлялося, 16 грудня російські сили продовжували оборонні операції на заході Донецької області.

Ситуація на півдні

Російські війська продовжували оборону на лівому березі Дніпра. Український Генштаб повідомив, що російські сили направили персонал із Краснодарського краю для зміцнення оборонних рубежів та охорони об'єктів водопостачання у Херсонській області та Криму, таких як Північнокримський канал.

Знімки Sentinel-1 також показали, що російські сили нагромадили велику кількість військової техніки в Медведівці на північному сході Криму. Бойовики "ДНР" стверджували, що займають оборонні позиції у районі Каховського водосховища у Запорізькій області.

Російські війська продовжували обстрілювати Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Кадри в соціальних мережах показали наслідки обстрілу російською артилерією житлових будинків у Херсоні, а кадри з геолокацією показали, що російські сили помилково завдали удару по своїх колишніх позиціях ППО біля траси Т2207, яку українські війська раніше знищили в серпні.

Українські сили продовжували атакувати російську логістику у Херсонській та Запорізькій областях. Генштаб України повідомив, що українські удари 14 грудня поранили близько 180 військовослужбовців та знищили до 10 одиниць техніки у Токмаку Запорізької області. У Генштабі України зазначили, що російські сили експлуатують мобільні крематорії у Токмаку та що українські сили ліквідували до 30 російських військовослужбовців у Лазурному на лівому березі Дніпра. Повідомляється, що кадри з геолокацією, опубліковані 16 грудня, також показали наслідки українського удару по Скадовську.

Протягом доби наші ракетні війська та артилерія вразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 680 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 97 270 військових.

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