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Окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля на Донбасі (фото)

Фото: Окупанти обстріляли школу у селі Іванопілля на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 27 лютого, російські військові обстріляли школу у селі Іванопілля (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Школа в Іванопіллі - чергова "воєнна" ціль російських терористів", - йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що напередодні ввечері росіяни обстріляли Іванопілля Костянтинівської громади. Місцева спеціалізована школа зазнала пошкоджень.

"Також вчора під вогонь потрапив навчально-виховний комплекс у Бахмуті. У цьому місті вся інфраструктура міста фактично зруйнована вщент", - додав глава області.

Усього в області пошкоджень різного ступеня зазнали 720 закладів освіти:

  • 299 дитсадків;
  • 317 шкіл;
  • 29 професійно-технічних училищ;
  • 32 заклади позашкільної освіти;
  • 43 заклади вищої освіти.

Нагадаємо, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. Російські окупанти продовжують тиснути на українських захисників.

Вночі на вівторок, 28 лютого, росіяни обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Є загиблий та поранені.

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