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Окупанти обстріляли село в Харківській області: є руйнування і поранені

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 20 липня, обстріляли село в Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 15:10 росіяни з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження.

Фото: Наслідки обстрілу (t.me/kharkivoda)

"Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. Станом на зараз у населеному пункті через обстріл відсутнє електропостачання", - додали в ОВА.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Сьогодні російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також сьогодні російські війська з танка обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області. Унаслідок цього загинув місцевий житель.

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