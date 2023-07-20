Окупанти обстріляли село в Харківській області: є руйнування і поранені

Російські війська сьогодні, 20 липня, обстріляли село в Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 15:10 росіяни з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження.
Фото: Наслідки обстрілу (t.me/kharkivoda)
"Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю. Станом на зараз у населеному пункті через обстріл відсутнє електропостачання", - додали в ОВА.
Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Сьогодні російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Також сьогодні російські війська з танка обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області. Унаслідок цього загинув місцевий житель.
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