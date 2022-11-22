Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області: 50 "прильотів" за добу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні російські війська обстрілювали Сумську область із різного озброєння, було близько 100 "прильотів". Ворог пошкодив приватні будинки та ЛЕП.

Також раніше ми писали, що днем раніше росіяни також масовано обстрілювали Сумську область, тоді вони пошкодили будинки та газопровід.

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