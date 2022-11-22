Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області: 50 "прильотів" за добу
Російські окупанти за добу, 22 листопада, обстріляли прикордонні території Сумської області. Всього зафіксовано 50 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Протягом дня росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади", - написав Живицький.
- Есманьська громада: близько 11:00 росіяни відкрили по прикордонню автоматні черги. Без наслідків.
- Глухівська громада: після 11:40 з території Росії здійснили 3 кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл. Теж без наслідків.
- По Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії. Було 9 "прильотів". Без руйнувань.
- Путивльська громада: близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії (15 "прильотів"). Без пошкоджень.
- Зноб-Новгородська громада: близько 21:00 росіяни вдарили з САУ (6 "прильотів"). Попередньо, без руйнувань.
- Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні російські війська обстрілювали Сумську область із різного озброєння, було близько 100 "прильотів". Ворог пошкодив приватні будинки та ЛЕП.
Також раніше ми писали, що днем раніше росіяни також масовано обстрілювали Сумську область, тоді вони пошкодили будинки та газопровід.
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