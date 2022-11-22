Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области: 50 "прилетов" в сутки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня российские войска обстреливали Сумскую область по разному вооружению, было около 100 "прилетов". Враг повредил частные дома и ЛЭП.

Также ранее мы писали, что днем ранее россияне массированно обстреливали Сумскую область, тогда они повредили дома и газопровод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.