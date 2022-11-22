Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области: 50 "прилетов" в сутки
Российские оккупанты за сутки, 22 ноября, обстреляли приграничные территории Сумской области. Всего зафиксировано 50 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В течение дня россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую общины", - написал Живицкий.
- Эсманская община: около 11:00 россияне открыли по пограничной автоматные очереди. Без последствий.
- Глуховская община: после 11:40 с территории России осуществили 3 пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел. Тоже без последствий.
- По Шалыгинской общине враг ударил из ствольной артиллерии. Было 9 "прилетов". Без разрушений.
- Путивльская община: около 18:00 россияне снова обстреляли приграничья из ствольной артиллерии (15 "прилетов"). Без повреждений.
- Зноб-Новгородская община: около 21:00 россияне ударили из САУ (6 "прилетов"). Предварительно, без разрушений.
- Дружбовскую общину враг обстрелял тоже из САУ. В общей сложности насчитали 20 "прилетов". В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня российские войска обстреливали Сумскую область по разному вооружению, было около 100 "прилетов". Враг повредил частные дома и ЛЭП.
Также ранее мы писали, что днем ранее россияне массированно обстреливали Сумскую область, тогда они повредили дома и газопровод.
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