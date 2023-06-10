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Окупанти обстріляли підтоплений Херсон: постраждали волонтери

Фото: окупанти 10 червня обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська війська у суботу, 10 червня, обстріляли підтоплений Херсон. Внаслідок атаки постраждали волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни сьогодні завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Поранення отримали двоє чоловіків 52 та 25 років.

"Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення. Їх доставили до лікарні, нині медики надають пораненим необхідну допомогу", - додав Прокудін.

Яка ситуація у Херсоні та області

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і Херсон. Важка ситуація також на окупованому лівому берегу Херсонської області.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери проводять евакуацію на підконтрольних Україні територіях. Проте окупанти не дають людям безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

За даними Херсонська ОВА, за останню ніч вода відійшла на 31 см, але найближчими днями очікуються дощі.

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ХерсонволонтериВійна в Україні