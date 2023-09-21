Окупанти обстріляли підприємство в Дрогобичі: подробиці ракетної атаки Львівської області

"Близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м", - розповів він..

За словами голови ОВА, ще один ракетний удар - по приватному двоповерховому складу.

"Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог", - додав Козицький.

Обстріл України 21 вересня

У ніч проти четверга, 21 вересня, російські війська влаштували масований обстріл України. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, Львівській області, Рівному. У Києві та на Черкащині працювала ППО. Лише над столицею вдалося збити понад 20 ворожих цілей. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Львова

19 вересня під час масованого обстрілу по Україні Львів атакували 18 безпілотників-камікадзе, 15 з яких вдалося збити, через що почалася масштабна пожежа.

Незабаром з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що з-під завалів у Львові дістали й тіло молодого чоловіка, який працював на складі.

Наразі відомо, що через пожежу, причиною якої став обстріл, згоріло 300 тонн гуманітарної допомоги.