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Окупанти обстріляли підприємство в Дрогобичі: подробиці ракетної атаки Львівської області

Фото: обстріл підприємства в Дрогобичі Львівської області влаштувала РФ 21 вересня (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Гурковська

У Львовській області окупанти завдали ракетні удари по підприємству у Дрогобичі. Зафіксовано два "прильоти" по цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м", - розповів він..

За словами голови ОВА, ще один ракетний удар - по приватному двоповерховому складу.

"Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Не ігноруйте повітряних тривог", - додав Козицький.

Обстріл України 21 вересня

У ніч проти четверга, 21 вересня, російські війська влаштували масований обстріл України. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, Львівській області, Рівному. У Києві та на Черкащині працювала ППО. Лише над столицею вдалося збити понад 20 ворожих цілей. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Львова

19 вересня під час масованого обстрілу по Україні Львів атакували 18 безпілотників-камікадзе, 15 з яких вдалося збити, через що почалася масштабна пожежа.

Незабаром з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що з-під завалів у Львові дістали й тіло молодого чоловіка, який працював на складі.

Наразі відомо, що через пожежу, причиною якої став обстріл, згоріло 300 тонн гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Львівська областьДрогобич