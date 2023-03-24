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Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области и повредили дом культуры

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Сумская область, Пятница 24 марта 2023 21:31
Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области и повредили дом культуры Фото: Оккупанты обстреляли две общины в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, россияне обстреляли две общины в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории Эсманской и Миропольской общин", - говорится в сообщении.

  • Эсманьская община: россияне избивали из минометов - 11 "прилетов" и ствольной артиллерии - 8 "прилетов". В результате артобстрела по одному из сел общины повреждены дом культуры, административное помещение и линия электропередач;
  • Миропольская община: 12 мин враг сбросил на Мирополье. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупантыы ночью массированно обстреляли Белопольскую общину Сумской области. Появилось видео масштабных разрушений.

Вчера в Сумской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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