Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области и повредили дом культуры

В пятницу, 24 марта, россияне обстреляли две общины в Сумской области. В результате вражеских атак есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - добавили в ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории Эсманской и Миропольской общин", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупантыы ночью массированно обстреляли Белопольскую общину Сумской области. Появилось видео масштабных разрушений.

Вчера в Сумской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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