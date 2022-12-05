Окупанти обстріляли чоловічий монастир в Сумській області: загинула худоба
У понеділок, 5 грудня, російські військові здійснили обстріл прикордоння Сумської області. "Прильоти" зафіксовані на території чоловічого монастиря, загинули декілька корів, люди не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. "Прильоти" були на території чоловічого монастиря", - розповів він.
За словами Живицького, внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.
"Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли", - додав очільник регіону.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді.
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