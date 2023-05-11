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Окупанти обкрадають лікарню у Голій Пристані

Новость на русском →
Україна, Четвер 11 травня 2023 15:36
Окупанти обкрадають лікарню у Голій Пристані Фото: окупанти обкрадають лікарню у Голій Пристані (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують розграбовувати українські території. Цього разу це відбувається у окупованому місті Гола Пристань, Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Цього разу росіяни грабують місцеву лікарню. З медзакладу вивозять все - меблі, обладнання та техніку.

"Армія мародерів вириває навіть розетки зі стін", - написав Прокудін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні та області під час тривалої комендантської години з 5 по 8 травня було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайде схрон зброї.

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли, чи буде проводитись евакуація з області.

Окрім того, у Херсоні до кінця травня має запрацювати система оповіщення.

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Херсонська область Війна Росії проти України окупанти
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