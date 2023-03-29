Окупанти назвали свою версію вибуху на авіабазі під Сімферополем

Сьогодні, 29 березня, увечері над тимчасово окупованим Кримом нібито був збитий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова в Telegram .

При цьому Аксьонов оприлюднив фото поля, де нібито впав дрон.

"У Сімферопольському районі збито БПЛА. Впав у поле. Жертв і руйнувань немає", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на авіабазі під Сімферополем пролунав потужний вибух. У мережі опублікували фото та відео, на яких виднівся дим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.