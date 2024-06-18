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Окупанти навчатимуть операторів дронів в одному з "університетів" Луганська, - ОВА

Луганськ, Вівторок 18 червня 2024 17:25
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Окупанти навчатимуть операторів дронів в одному з "університетів" Луганська, - ОВА Архівне фото: у Луганську почнуть навчати операторів дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти вирішили почати навчати операторів дронів на базі захопленого університету в Луганську. Їх використовуватимуть для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

За його словами, вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Лисогор пов'язав це з потребами армії окупантів.

"На кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки", - написав він.

Інші студенти вже вивчають дисципліну під назвою "Основи застосування безпілотних літальних систем" і відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".

Окрім цього ряд вчителів та викладачів, які працюють на Росію, проходять навчання для викладання курсу студентам та учням старших класів під назвою "основи російської державності". Голова Луганської області пояснив, що мова йде про пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.

Росіяни шукають фахівців для війни проти України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються заповнити їх і шукають людей на окупованій території, що б їх мобілізувати до лав своєї армії.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що в окупованому Криму ворог проводить набір на курси управління FPV-дронами.

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