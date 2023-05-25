Окупанти наступають біля Авдіївки та Мар'їнки, втративши за добу понад роту

Українські військові за добу знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку. При чому окупанти намагались 23 рази атакувати позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку

Росіяни зосередилися на наступі на двох напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 312 обстрілів.

"Протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов", - констатують військові.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Оборона ворога на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області.

Втрати окупантів за добу

Втрати противника на таврійському напрямі становлять більше роти. Також знищено та пошкоджено 11 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Загальні втрати Росії в Україні на 25 травня

За добу ЗСУ знищили 500 окупантів, 20 артсистем та 36 дронів-каміканзе, якими російська армія вночі атакувала Україну. Сили ППО збили усі 36 ворожих БПЛА, які використала РФ під час цього масованого обстрілу. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.