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Окупанти нарощують обсяги крадіжок з захоплених портів та завозять через них військові вантажі

Фото: окупанти нарощують обсяги крадіжок з захоплених портів та завозять через них військові вантажі (usm.media)
Автор: Сергей Новиков

В порти окупованих Маріуполя та Бердянська зайшли 17 кораблів за жовтень: вони вивезли понад 30 тон краденої продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані росЗМІ.

Так, протягом жовтня у порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя зайшли щонайменше 17 російських суден.

До Бердянську зайшло 9 суден, якими вивезли близько 30 тис. тонн краденої продукції.

Водночас, до Маріуполя 8 суден з рф: окупанти перевалили понад 21,6 тис. тонн вантажів, у тому числі військового характеру.

Днями у порту Маріуполя черговий російський балкер став на завантаження під вугілля: об’єм партії - 8-9 тис. тонн, а усі ідентифікатори судна наразі вимкнено.

Кремлівські чиновники сподіваються, що сукупний вантажообіг у портах окупованих Маріуполя та Бердянська у 2023 році може сягнути 1 млн тонн, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія викрала з порту Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів.

Він також продемострував супутникові знімки, на яких видно, як зменшувалася кількість металу у порту після його захоплення окупантами.

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