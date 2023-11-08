Окупанти нарощують обсяги крадіжок з захоплених портів та завозять через них військові вантажі
В порти окупованих Маріуполя та Бердянська зайшли 17 кораблів за жовтень: вони вивезли понад 30 тон краденої продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані росЗМІ.
Так, протягом жовтня у порти тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя зайшли щонайменше 17 російських суден.
До Бердянську зайшло 9 суден, якими вивезли близько 30 тис. тонн краденої продукції.
Водночас, до Маріуполя 8 суден з рф: окупанти перевалили понад 21,6 тис. тонн вантажів, у тому числі військового характеру.
Днями у порту Маріуполя черговий російський балкер став на завантаження під вугілля: об’єм партії - 8-9 тис. тонн, а усі ідентифікатори судна наразі вимкнено.
Кремлівські чиновники сподіваються, що сукупний вантажообіг у портах окупованих Маріуполя та Бердянська у 2023 році може сягнути 1 млн тонн, пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Росія викрала з порту Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів.
Він також продемострував супутникові знімки, на яких видно, як зменшувалася кількість металу у порту після його захоплення окупантами.
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