Оккупанты наращивают объемы краж из захваченных портов и завозят через них военные грузы

В порты оккупированных Мариуполя и Бердянска зашли 17 кораблей за октябрь: они вывезли более 30 тонн украденной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные росСМИ.

Так, в течение октября в порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя вошли не менее 17 российских судов.

В Бердянск зашли 9 судов, по которым вывезли около 30 тыс. тонн краденой продукции.

В то же время в Мариуполь 8 судов из России: оккупанты перевалили более 21,6 тыс. тонн грузов, в том числе военного характера.

На днях в порту Мариуполя очередной российский балкер встал на загрузку под уголь: объем партии - 8-9 тыс. тонн, а все идентификаторы судна отключены.

Кремлевские чиновники надеются, что совокупный грузооборот в портах оккупированных Мариуполя и Бердянска в 2023 году может составить 1 млн тонн, пишут росСМИ.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Россия похитила из порта Мариуполя металл на 25 миллионов долларов.

Он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.