Окупанти намагаються зміцнити другу та третю лінію оборони на півдні, - Гуменюк

Росіяни хочуть за допомогою бетонних конструкцій та нових окопів посилити свою другу та третю лінію оборони на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни розуміли, що українські військові прориватимуть їхні лінії оборони, тому кілька місяців вони займалися мінуванням територій на південному напрямку.

"Зараз вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій", - розповіла вона.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують свій наступ на окремих ділянках фронту. Зокрема вони демонструють успіх на південному сході.

На цій ділянці фронту бійці ЗСУ змогли деокупувати низку населених пунктів. Нещодавно вони звільнили від росіян селище Урожайне Донецької області.

Ще 17 липня координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець у коментарі РБК-Україна розповів, що нашим військовим вдалося місцями прорвати першу лінію оборони російських військ на півдні.