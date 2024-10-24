Окупанти намагаються прорватися у Селидове зі сходу, але їх вибивають, - НГУ

Ситуація у районі Селидового

Найактивнішими ділянками фронту залишаються Курахівський та Покровський напрями. Росіяни сконцентрувалися поблизу Селідового, ЗСУ зупинили штурми ворога.

Зазначимо, що за останні дні армія РФ досягла тактичних успіхів у захопленні міста Селидове та його околиць на Донеччині. Однак концентрація ворога на південному напрямку суттєво уповільнює ймовірну окупацію Покровська.

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