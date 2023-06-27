Окупанти намагались наступати біля Мар'їнки та Авдіївки, втративши майже три роти

"На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки

Тут окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського та в районі Мар’їнки. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки, Сєверного та Красногорівки, Пречистівки, Благодатного і Макарівки.

А підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Тут ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Він завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок та здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 16 одиниць військової техніки противника.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже три тижні проводять контрнаступні дії на лінії фронту. За цей час вдалося звільнити 9 населених пунктів. Зокрема, буквально вчора стало відомо про повернення під контроль ЗСУ села Рівнопіль Донецької області, воно було звільнено від окупантів 25 червня.

За даними заступника оборони Ганни Маляр, ЗСУ продовжують просуватися на сході, зокрема, вдалося подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків. На півдні з початку контрнаступу вдалося звільнити вже 130 кв. км території. Крім того, порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів на сході збільшилась. За її даними, загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у ЗСУ.