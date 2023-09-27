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Окупанти не можуть набрати студентів до своїх ВНЗ. До яких "хитрощів" вдаються

Фото: окупанти не можуть набрати студентів до своїх ВНЗ (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Гурковська

Студенти на окупованих територіях не горять бажанням вступати до ВНЗ, організованих загарбниками. Щоб покрити "дифіцит" в ці "інститути" відправляють сиріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, росіяни створили на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чотири фейкових педагогічних "інститути": Херсонський, Азовський (Бердянськ), Донецький та Луганський. 

"Проте кількість “студентів” мала, й окупанти почали відправляти в ці ВНЗ сиріт, які закінчили інтернати й переважно не можуть вільно обирати майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в ЦНС, сиротам обіцяють повний соціальний пакет й підвищені стипендії, вступних іспитів не вимагається.

Дефіцит педкадрів на окупованих територіях України

Питання студентів у педагогічних ВНЗ у окупантів стоїть досить гостро. Справа в тому, що росіяни не можуть знайти "вчителів" до своїх осередків пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Наразі значна частина "вчителів" - це гастролери з РФ, зокрема студенти педагогічних ВНЗ РФ. Більшість місцевих вчителів відмовилась від співпраці з ворогом й залишила регіон, попри погрози депортації

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