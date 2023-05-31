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Окупанти мінують завод у Криму, відомий своїми небезпечними викидами

Фото: окупанти мінують завод "Титан" в анексованому Криму (соцмережі)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти почали мінувати завод "Титан", розташований біля тимчасово захопленого кримського міста Армянськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".

Не виключено, як зазначається, що таким чином російські загарбники бояться появи ЗСУ на адмінкордоні з анексованим півостровом і таким чином хочуть зупинити наступ українських сил, звинувативши Україну нібито в "екологічному тероризмі".

Чим відомий завод "Титан"

У ніч на 24 серпня 2018 року на заводі "Титан", що займається виробництвом і оксиду титану, відбулася екологічна НП з викидом небезпечних речовин. Ці викиди можуть викликати роздратування шкіри, слизових оболонок носа та очей.

9 вересня стало відомо, що завод зупинив виробництво, але вже 20 жовтня окупанти знову почали запускати обладнання, хоча буквально 11-го повідомлялося про нові викиди. Через цю НС, зокрема, з півдня Херсонської області евакуювали 500 людей.

Менше ніж через рік, у червні 2019 року місцеві жителі знову почали скаржитися на викиди "Титану" і була ймовірність повторення аналогічної ситуації.

У чому причина викидів

Цей завод критично потребує води з Північно-Кримського каналу, який Україна перекрила навесні 2014 року. Її використовували, щоб розбавляти відходи від виробництва до безпечної концентрації. Наразі, на думку експерта, таких об'ємів води, які б можна було залучити до усунення наслідків виробництва, у окупантів немає.

Для довідки

Армянськ - місто на півночі Криму. Розташований на Перекопському перешийку, що з'єднує Кримський півострів з континентом. На цей час анексований РФ.

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