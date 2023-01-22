Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області
У неділю, 22 січня, російські окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Facebook.
Так, з 15:25 до 15:35 стало відомо про 8 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачі.
"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні прокремлівські війська завдали 115 ударів по прикордонні Сумської області.
Крім того, вчора росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток вижив після того, як одна з мін потрапила до будинку.
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