Окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Facebook .

Так, з 15:25 до 15:35 стало відомо про 8 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачі.

"Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прокремлівські війська завдали 115 ударів по прикордонні Сумської області.

Крім того, вчора росіяни поранили дитину під час обстрілу прикордонного села Студенок у Сумській області. Підліток вижив після того, як одна з мін потрапила до будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.