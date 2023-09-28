Окупанти у Мелітополі масштабно встановлюють вишки для прослуховування місцевих, - Федоров

Нові вишки встановлюють для прослуховування розмов місцевих та для вимкнення зв'язку, коли через місто їде військова техніка окупантів.

"Окупанти надіються таким чином взяти Мелітополь під повний контроль. Проте марно - мешканці "великого брата" давно не бояться", - заявив Федоров.

Також, міський голова заявив, що в одному з мікрорайонів влаштовують якийсь "офіс зв'язку" з електронним обладнанням. Там працюватимуть немісцеві, щоб не було витоку інформації.

Спротив мелітопольців окупантам

Мелітополь окупували російські війська на початку повномасштабного вторгнення - в березні 2022 року. В місті є аеродром, який окупанти використовують для своїх цілей.

Партизани активно ведуть боротьбу проти "місцевої влади" та клеять листівки з синьо-жовтими стрічками. Окупанти бояться, тому і намагаються слідкувати за місцевими та боротися з ними за допомогою арештів та переслідування.

Раніше ми повідомляли, що на окупованій території України запрацювали так звані "російські суди". "Суди" відкрилися і на окупованій частині Запорізької області. "Суддів" шукають по всій Росії, і не можуть набрати штат. Про правосуддя мови немає, бо їх задача - виносити вироки та відправляти за решітку всіх незгодних з окупантами.

Фото:Мелітополь на карті (DeepState)