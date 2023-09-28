Окупанти у Мелітополі масштабно встановлюють вишки для прослуховування місцевих, - Федоров

Окупанти встановлюють нові вишки для контролю за мешканцями Мелітополя. Прикриваються, що вишки потрібні для якіснішого покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Мелітополя Івана Федорова.

Нові вишки встановлюють для прослуховування розмов місцевих та для вимкнення зв'язку, коли через місто їде військова техніка окупантів.

"Окупанти надіються таким чином взяти Мелітополь під повний контроль. Проте марно - мешканці "великого брата" давно не бояться", - заявив Федоров.

Також, міський голова заявив, що в одному з мікрорайонів влаштовують якийсь "офіс зв'язку" з електронним обладнанням. Там працюватимуть немісцеві, щоб не було витоку інформації.

Спротив мелітопольців окупантам

Мелітополь окупували російські війська на початку повномасштабного вторгнення - в березні 2022 року. В місті є аеродром, який окупанти використовують для своїх цілей.

Партизани активно ведуть боротьбу проти "місцевої влади" та клеять листівки з синьо-жовтими стрічками. Окупанти бояться, тому і намагаються слідкувати за місцевими та боротися з ними за допомогою арештів та переслідування.

Раніше ми повідомляли, що на окупованій території України запрацювали так звані "російські суди". "Суди" відкрилися і на окупованій частині Запорізької області. "Суддів" шукають по всій Росії, і не можуть набрати штат. Про правосуддя мови немає, бо їх задача - виносити вироки та відправляти за решітку всіх незгодних з окупантами.

Фото:Мелітополь на карті (DeepState)