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Оккупанты в Мелитополе масштабно устанавливают вышки для прослушивания местных, - Федоров

Мелитополь, Четверг 28 сентября 2023 17:42
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Оккупанты в Мелитополе масштабно устанавливают вышки для прослушивания местных, - Федоров Фото: Оккупанты в Мелитополе масштабно устанавливают вышки для прослушивания местных (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты устанавливают новые вышки для контроля за жителями Мелитополя. Прикрываются, что вышки нужны для более качественного покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Мелитополя Ивана Федорова.

Новые вышки устанавливают для прослушивания разговоров местных и для отключения связи, когда через город едет военная техника оккупантов.

"Оккупанты надеются таким образом взять Мелитополь под полный контроль. Однако напрасно - жители "большого брата" давно не боятся", - заявил Федоров.

Также городской голова заявил, что в одном из микрорайонов устраивают какой-то "офис связи" с электронным оборудованием. Там будут работать неместные, чтобы не было утечки информации.

Сопротивление мелитопольцев оккупантам

Мелитополь оккупировали российские войска в начале полномасштабного вторжения - в марте 2022 года. В городе есть аэродром, который оккупанты используют для своих целей.

Партизаны активно борются против "местной власти" и клеят листовки с сине-желтыми лентами. Оккупанты боятся, поэтому и пытаются следить за местными и бороться с ними с помощью арестов и преследования.

Раньше мы сообщали, что на оккупированной территории Украины заработали так называемые "российские суды". "Суды" открылись и на оккупированной территории Запорожской области. "Судей" ищут по всей России, и не могут набрать штат. О правосудии речи не идет, потому что их задача - выносить приговоры и отправлять за решетку всех несогласных с оккупантами.

Оккупанты в Мелитополе масштабно устанавливают вышки для прослушивания местных, - ФедоровФото:Мелитополь на карте (DeepState)

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