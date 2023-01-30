Окупанти не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області, - Єрін

Він зазначив, що у Запорізькій області поки не фіксують посилення бойових зіткнень. Окупаційні війська зосередили сили на веденні розвідки і нанесенні вогневих ударів.

"Щодо можливості на даний час вести якісь наступальні дії на Запорізькому напрямку - про це мови не йде. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, на даний час недостатньо для повноцінного наступу", - наголосив Єрін.

Крім того, за словами Єріна, поки не спостерігається перегруповування ворога чи збільшення кількості сил на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, у середині січня повідомлялося, що окупанти готуються до оборони на Запорізькому напрямку та, ймовірно, готують власний контрнаступ.

Також, за даними Генштабу, росіяни намагалися атакувати на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків, але зазнали серйозних втрат.

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