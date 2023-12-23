Окупанти масовано обстріляли Херсон, били по житлових районах

"Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару", - повідомив Мрочко.

За його словами, потужні вибухи пролунали у кількох районах міста, після чого виникло кілька пожеж.

"Ворог традиційно бив по житлових кварталах", - додав глава ОВА.

Наслідки атаки

Голова Херсонської обласної військової адміністрації заявив, що окупанти вдарили про критичній інфраструктурі Херсона.

"Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився й один з медичних закладів", - додав він.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 22 грудня, терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів 6 людей дістали поранення, серед яких 85-річна жінка. В ОВА показували наслідки артилерійських ударів ворога по житлових кварталах Херсону.

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