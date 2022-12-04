Окупанти в Луганській області з 1 січня збираються вивести з обігу гривню

"Із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, так званий "уряд ЛНР" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі.

"Тарифи уведено "заднім числом". До прикладу, у Сєвєродонецьку - з липня. Та добре, якщо людина хоча б покористувалася цими послугами. А так тариф на вивіз сміття встановлений, сміття від початку літа не вивозиться", - зазначають в ОВА.

Вказано, що воду окупанти дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, "однак сплачувати за неї слід із липня усім".

"У багатьох взагалі не дали, як от в Лисичанську. Та і чим розраховуватися, якщо зарплату видають лише обраним? Люди ще нічого не встигли зрозуміти, як уже винні Росії", - додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали про аналогічне злочинне рішення окупантів в Донецькій області. Так, загарбники мають намір вивести гривню з обігу на території так званої "ДНР" з 1 січня 2023 року.

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