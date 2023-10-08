UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Криму давлять на противників війни, - ЦНС

Фото: іллюстративне фото (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Криму окупанти переслідують місцевих, які проти їх режиму. Росія надає всі можливості "правоохоронцям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В тимчасово окупованому Криму окупаційна влада продовжує переслідувати жителів півострова, які відкрито критикують режим Кремля або висловлюють свою незгоду щодо проведення так званої "СВО" на території України. 

Росія надає можливості окупантам, змінюючи Кримінальний та Адміністративний кодекси. Навіть придумали "закон", завдяки якому "правоохоронці" можуть притягати осіб до адміністративної або ж до кримінальної відповідальності.  

Партизанський рух

На тимчасово анексованому півострові Рух опору активно розгорнув свою підпільну діяльність та фіксує всі рухи колаборантів, які підтримують російсько-окупаційні війська. 

"Центр національного спротиву нагадує колаборантам або тим особам, які мають намір допомагати окупантам, що український рух опору вже знищив багатьох представників з числа колаборантів та з числа представників російсько-окупаційної адміністрації", - написано на сайті.

Також, на сайті попереджають, що співпраця з окупантами - порушення законів України та за це загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що на окупованих територіях Херсонської області, окупанти йдуть проти цивільного населення та порушують Міжнародне право. В Запорізькій області  загарбники погрожують силою та зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна в Україні