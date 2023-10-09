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Окупанти в Криму бояться перекидати катери морем і знайшли інший спосіб

Фото: окупанти в Криму бояться перекидати катери морем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб – перевозять їх на вантажівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".

"Росіяни бояться перекидати військові катери морем", - йдеться в повідомленні.

Так, партизани зафіксували транспортування військового катера, з Феодосійського порту вглиб Криму.

"Точний тип катера не вдалося впізнати через маскування", - пише "Атеш".

За даними партизанів, окупанти бояться за свої плавзасоби навіть на східному боці півострова.

Окупанти в Криму бояться перекидувати катери морем (t.me/atesh_ua)

Ситуація з російськими кораблями та катерами після удару по штабу Чорноморського флоту

22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що 14 кораблів Чорноморського флоту окупанти перебазували з окупованого Севастополя до Новоросійська, що є найбільшим портом на півдні РФ (Краснодарський край).

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