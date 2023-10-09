Окупанти в Криму бояться перекидати катери морем і знайшли інший спосіб

Росіяни бояться перекидати військові катери морем. Тому обрали інший спосіб – перевозять їх на вантажівках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Атеш".
"Росіяни бояться перекидати військові катери морем", - йдеться в повідомленні.
Так, партизани зафіксували транспортування військового катера, з Феодосійського порту вглиб Криму.
"Точний тип катера не вдалося впізнати через маскування", - пише "Атеш".
За даними партизанів, окупанти бояться за свої плавзасоби навіть на східному боці півострова.
22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.
Після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що 14 кораблів Чорноморського флоту окупанти перебазували з окупованого Севастополя до Новоросійська, що є найбільшим портом на півдні РФ (Краснодарський край).
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