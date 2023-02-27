Окупанти для коригування обстрілів у Запорізькій області використовують "Зоопарк-1", - Генштаб

За даними Генштабу, від обстрілів постраждали 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області.

"Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнув в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1"", - сказано в повідомленні.

"Зоопарк-1" призначений для контрбатарейної боротьби. За його допомогою можна вести розвідку щодо позиції вогневих засобів супротивника, а також проводити розрахунки траєкторій снарядів і ракет. Комплекс допомагає коригувати вогонь дружніх вогневих засобів та стежити за повітряним простором. "Зоопарк-1" може вести контроль за безпілотними літальними апаратами.

Розробляти його почали ще 1980 року, а завершили вже у сучасній Росії. На озброєння РФ він потрапив у 2008 році.