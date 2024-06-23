Окупанти концентрують зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

Так, від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

"Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку - майже половина від загальної кількості бойових зіткнень на фронті відбулась саме тут.

"Сьогодні російські окупаційні війська 31 раз атакували позиції українських воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. На даний час українські воїни відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають", - констатують військові.

Харківський напрямок

За сьогодні противник чотири рази атакував на Харківському напрямку. Всі спроби - в районі Вовчанська. Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються.

"Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби", - зазначають у Генштабі.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, у районах Піщаного і Синьківки, ЗСУ відбили. Ворог завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.

На Лиманському напрямку противник провів п’ять спроб просунутись вперед поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Окупанти підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.