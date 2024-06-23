Окупанти концентрують зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

23 червня Росія концентрує зусилля на Покровському напрямку. Тут відбулась майже половина від загальної кількості бойових зіткнень, що відбулись на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 13:00.
Так, від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
"Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку - майже половина від загальної кількості бойових зіткнень на фронті відбулась саме тут.
"Сьогодні російські окупаційні війська 31 раз атакували позиції українських воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. На даний час українські воїни відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають", - констатують військові.
За сьогодні противник чотири рази атакував на Харківському напрямку. Всі спроби - в районі Вовчанська. Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються.
"Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби", - зазначають у Генштабі.
На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, у районах Піщаного і Синьківки, ЗСУ відбили. Ворог завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.
На Лиманському напрямку противник провів п’ять спроб просунутись вперед поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.
На Торецькому напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Окупанти підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.
На фронті в Україні фіксується просування російських загарбників поблизу Сватового, Часового Яру та Авдіївки. Також окупанти посилили удари поблизу села Кам'янське Запорізької області, ймовірно, готуючись до відновлення наступальних зусиль на цій ділянці фронту.
Додамо, що ЗСУ атакували пункт управління мотострілецького полку на території Росії. Пункт розміщувався у Бєлгородській області.
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