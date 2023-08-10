Окупанти контратакують на Мелітопольському напрямку? Що про це кажуть у ЗСУ

"На нашому напрямку триває напружена робота щодо звільнення території від окупантів. Наші воїни продовжують знищувати живу силу противника і його техніку", - сказав речник.

За його словами, за минулу добу втрати ворога на півдні України склали майже 300 осіб. З них більшість поранені. Також було знищено декілька одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 4 танки, 6 бойових машин та декілька одиниць автомобільної техніки.

Кузьмін також прокоментував інформацію про спроби окупантів наступати південніше Новоданилівки у Запорізькій області.

"Противник намагається постійно контратакувати, намагається наступати. Проте наші воїни тримають оборону і на напрямках наступу продовжують впевнено рухатися вперед", - пояснив він.

скриншот deepstatemap.live

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні нашої країни, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій і Донецькій областях. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки просування Сил оборони стримують мінні поля ворога та збудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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