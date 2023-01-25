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Окупанти хочуть створити на захоплених територіях України десятки в'язниць, - Федоров

Фото: окупанти хочуть створити на захоплених територіях України десятки в'язниць (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перетворює окуповані території України на концтабір. Зокрема, стало відомо про "наказ", яким планується створити 28 в’язниць на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Один з кремлівських тиранів видав наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України", - розповів він.

Зокрема, 13 з них з'являться у Донецькій області, 8 - у Луганській, 4 - у Херсонській і 3 - у Запорізькій. З них дві виправні колонії і колонія-поселення.

"Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями", - констатував Федоров.

Він нагадав, що за 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних.

"У Мелітополі "на підвалі" опинилось понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", - додав мер.

Як повідомлялось, за даними Генштабу, Росія вербує ув'язнених громадян України, які були примусово вивезені до російських місць позбавлення волі. Зокрема, у Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати "соціальні виплати" та залишили людей без грошей.

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