Окупанти хочуть створити на захоплених територіях України десятки в'язниць, - Федоров

"Один з кремлівських тиранів видав наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України", - розповів він.

Зокрема, 13 з них з'являться у Донецькій області, 8 - у Луганській, 4 - у Херсонській і 3 - у Запорізькій. З них дві виправні колонії і колонія-поселення.

"Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями", - констатував Федоров.

Він нагадав, що за 11 місяців окупації рашисти забрали в полон тисячі цивільних.

"У Мелітополі "на підвалі" опинилось понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо", - додав мер.