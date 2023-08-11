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Окупанти готуються відправити на війну проти України ув'язнених "ЛНР"

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни шукають нових ув'язнених, щоб відправити їх на війну проти України. Частину з них примусово мобілізують у "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"У колоніях так званої "ЛНР" почали примусово готувати ув’язнених для відправлення їх на фронт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що списки придатних вже надіслані росіянам. Воювати відправлять майже всіх, крім важкохворих і окремих категорій зеків.

Обстановка на окупованій території Луганської області

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що в окупованих міста регіону гроші отримують лише ті, хто має право на соціальні виплати.

Гроші за зруйноване житло жителі не отримали. Також було ускладнено процедуру подання документів для отримання компенсації. У Рубіжному тепер цим процесом займаються лише двічі на тиждень.

Люди змушені займати чергу о четвертій ранку, але перед цим потрібно зібрати велику кількість довідок.

Обстріли в регіоні

"Окупанти тиснуть усюди. Не зупиняє їх навіть значний обсяг власних втрат в особовому складі - додають резерви і продовжують. Учора вони мали намір знайти наші слабкі місця поблизу Надії та південніше Новоселівського", - розповів очільник області.

Він додав, що Сили оборони зупинили ці спроби ворога. Також росіяни завдають авіаударів поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки.

Артилерійських обстрілів противника зазнали Невське та Білогорівка.

Мобілізація в'язнів у РФ

З початку 2023 року Міноборони Росії почало активно вербувати ув'язнених для участі в бойових діях в Україні. Аналогічним способом набирали новобранців і в приватну військову компанію "Вагнера".

В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих в'язнів скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.

А нещодавно з'явилась інформація, що на окупованих територіях України РФ планує нову хвилю мобілізації ув'язнених. Крім того, відправлятимуть на фронт і тих, хто наразі перебуває під слідством чи у статусі підозрюваного.

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