Окупанти готуються до масштабного наступу: експерти назвали ознаки

Ситуація у районі Авдіївки залишається складною. Невдачі на землі змушують окупантів змінювати тактику. Так, росіяни вирішили взяти місто з повітря.

Як раніше повідомляв начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, лише за два тижні 2024 року загарбники скинули близько 250 авіаційних бомб на Авдіївку. Таким чином противник просто використовує свою перевагу у повітрі.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що інтенсивність ударів з повітря зростає не лише в Авдіївці. Щодня на наших захисників скидають щонайменше 130 керованих бомб.

"По факту зараз триває підготовка до масштабного наступу. Вони намагаються максимально послабити наших захисників, зруйнувати логістичні маршрути, оборонні рубежі. Щоби потім атакувати тими силами, які стягнули на фронт: понад 460 000 осіб - це дуже багато, удвічі більше того, що було на початку вторгнення", - зазначив експерт.

Зокрема, на Мар'їнському напрямку окупанти, схоже, визначились із пріоритетною мішенню. Як повідомляли раніше у ЗСУ, росіяни намагаються зайти до Новомихайлівки та в середньому здійснюють там до 50 атак на добу.

Як зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко, після Мар'їнки у загарбників по суті два варіанти. Перший - спробувати йти на захід, на Курахове, але це ризикований похід, бо розтягнуться лінії забезпечення і наші війська зможуть їх блокувати.

"Тому і є рух південніше, на Новомихайлівку. Можливо, намагаються вийти на схід від Вугледара на об'єднання з угрупованням у Мар'їнці, діючи тактикою малих кліщів, як було під Бахмутом чи зараз в Авдіївці, і створювати нове оточення. Здається, це найбільш ймовірний сценарій", - додав експерт.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.

Про те, чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки - читайте у матеріалі РБК-Україна.