Окупанти готуються до "м'ясних штурмів". РФ на трьох напрямках накопичує живу силу

Росія готується до своєї звичної тактики "м'ясних штурмів", для цього накопичує живу силу одразу на трьох напрямках. Приріст російських військових з початку тижня вже склав 7-10 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По всій території району прибула велика кількість окупантів. Розміщення проходить концентровано по трьох напрямах: Бердянський (вздовж узбережжя Азова); Пологівський (від Нікольського на напрям Розівки) та Вугледарський (від Нікольського в напрям Малоянісолі)", - розповів він, додавши, що попередньо зростання з початку тижня на 7-10 тисяч окупантів.

Також за даними Андрющенка, фіксується переміщення військової техніки, зокрема танків, в напрям Бердянська. Здебільше - старої модифікації та не у великої кількості.

"Загалом складається враження підготовки росіян до здійснення нових "м’ясних штурмів" або "м’ясного захисту", - додав радник мера.

Тактика "м'ясних штурмів"

Окупанти не вперше використовують тактику так званих "м'ясних штурмів", коли позиції українських військових атакують великою кількістю ворожої живої сили, зокрема піхотинцями.

Наприклад, таку тактику російське військове командування використало на Бахмутському напрямі. Так, наприклад, у квітні 2023 року бійці ДПСУ змогли відбити один із таких "м'ясних штурмів". Тоді позиції наших військових одночасно атакували шість груп штурмовиків з-поміж ПВК "Вагнера". Бій почався ввечері, а протистояння тривало до пізньої ночі.