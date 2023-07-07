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Оккупанты готовятся к "мясным штурмам". РФ в трех направлениях накапливает живую силу

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Украина, Пятница 07 июля 2023 09:38
Оккупанты готовятся к "мясным штурмам". РФ в трех направлениях накапливает живую силу Фото: РФ на трех направлениях накапливает живую силу для "мясных штурмов" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовится к своей привычной тактике "мясных штурмов", для этого накапливает живую силу сразу на трех направлениях. Прирост российских военных с начала недели уже составил 7-10 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По всей территории района прибыло большое количество оккупантов. Размещение проходит концентрированно по трем направлениям: Бердянский (вдоль побережья Азова); Пологовский (от Никольского на направление Розовки) и Угледарский (от Никольского в направление Малоянисоли)", - рассказал он, добавив, что рост с начала недели на 7-10 тысяч оккупантов.

Также по данным Андрющенко, фиксируется перемещение военной техники, в том числе танков, в направление Бердянска. По большей части - старой модификации и не в большом количестве.

"В целом создается впечатление подготовки россиян к осуществлению новых "мясных штурмов" или "мясной защиты", - добавил советник мэра.

Тактика "мясных штурмов"

Оккупанты не впервые используют тактику так называемых "мясных штурмов", когда позиции украинских военных атакуют большим количеством вражеской живой силы, в частности, пехотинцами.

Например, такую тактику российское военное командование использовало на Бахмутском направлении. Так, например, в апреле 2023 года бойцы ГПСУ смогли отбить один из таких "мясных штурмов". Тогда позиции наших военных одновременно атаковали шесть групп штурмовиков из числа ЧВК "Вагнера". Бой начался вечером, а противостояние продолжалось до поздней ночи.

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