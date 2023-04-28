Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку: карти боїв ISW

Російські війська укріплюють оборону на Запорізькому напрямку в очікуванні контрнаступу Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Ситуація у Луганській та Харківській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Володимир Зеленський повідомив, що окупанти обстріляли школу та житлові будинки в Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні мешканці.
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