Окупанти готують транскордонні рейди і намагаються просунутися під Авдіївкою: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Повідомляється, що окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію в прикордонні райони Бєлгородської області. Як заявив український військовий оглядач Костянтин Машовець 7 лютого, підрозділи 116-ї бригади спецпризначення Росгвардії, а саме її 900-й і 902-й полки, передислокувалися в Бєлгородську область з окупованої частини Донецької області в перший тиждень лютого. Він зазначив, що ці полки мають особливо потужний артилерійський склад, тому, ймовірно, їх передислокували до Бєлгородського угруповання військ.

Раніше експерти ISW зазначали, що 116-та бригада спецпризначення Росгвардії та її нові полки були перекинуті в окуповану частину Донецької області наприкінці грудня 2023 року для забезпечення "правопорядку" в окупованих районах України, тому їхня швидка передислокація "заслуговує на увагу".

Також аналітики ISW оцінювали, що російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди в Харківську область з Бєлгородської області, щоб відволікти й відкинути ЗСУ від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де зараз війська РФ проводять наступальні операції, і щонайменше два полки Росгвардії можуть підтримувати таку майбутню диверсійну діяльність.

"Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області", - йдеться у звіті.

7 лютого тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські сили повідомили про позиційні бої на північний схід від Куп’янська біля Синьківки та Іванівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної біля Григорівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Російські джерела стверджували, що нібито війська РФ досягли тактичних висот на схід від Тернів і захопили позиції в промзоні Білогорівки, але аналітики ISW не спостерігали візуальних доказів цих заявлених досягнень.

Російський "воєнкор" повідомив, що війська РФ начебто мають намір вийти до річки Оскіл на Куп’янському напрямку та захопити місто Лиман на захід від Кремінної.

Операція №2 - Донецька область

7 лютого в районі Бахмута тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомляли про позиційні бої на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування на північний схід від Ню-Йорка (на захід від Горлівки). Як стверджувало Міністерство оборони РФ, їх сили нібито відбили українські атаки на північний захід від Горлівки поблизу Шумів і Південного.

Повідомляється, що війська РФ продовжували просування в північній частині Авдіївки, хоча 7 лютого не було підтвердженого контролю над змінами місцевості в цьому районі.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ начебто просувалися на південь вздовж Залізничного провулку на північному заході Авдіївки. Один російський блогер розповідав, що підрозділи 114-ї ОМСБр ("ДНРівці) та 30-ї ОМСБр військ РФ під час маневру нібито проникли в українське угруповання на провулку Залізничному у спробі відрізати та ізолювати підрозділи ЗСУ на два угруповання в точці прориву.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська РФ вийшли на північну частину садового товариства на провулку Залізничному.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися на захід до коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. За словами Машовця, зараз російські війська зосереджені на перекритті вулиці Грушевського, що залишилася українською сухопутною лінією зв’язку, яка йде на захід від коксохіму до Авдіївки через північно-західну частину населеного пункту. Російські блогери також стверджували, що зараз війська РФ контролюють від 18 до 20 відсотків Авдіївки.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на захід і південний захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що загарбники просунулися на східну околицю Георгіївки (на захід від Донецька), а кілька "воєнкорів" стверджують, що війська РФ нібито закріпилися в цьому населеному пункті.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що частини 155-ї російської морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) просунулися до східної Новомихайлівки вздовж вулиці Леніна, що узгоджується з заявами кількох російських "воєнкорів" про те, що війська РФ увійшли до східної Новомихайлівки.

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно підтвердили просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 7 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, і дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 6 лютого вказують на те, що російські сили просунулися на північ від Микільського (на схід від Вугледару).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на схід від Вугледара в напрямку Південнодонбаської шахти. Інший російський блогер розповідав, що окупанти просунулися на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на південний схід від Великої Новосілки в районі Золотої Ниви та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного.

Позиційні бойові дії тривали 7 лютого на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Російський "воєнкор" заявив, що українські безпілотники обмежують здатність військ РФ використовувати бронетехніку вдень і вночі на Оріхівському напрямку, і що російські сили відчувають гостру нестачу дронів. Блогер стверджував, що наразі війська РФ зосереджені на Бахмутському та Донецькому напрямках, але запропонував їм відновити наступальні операції на Запорізькому напрямку, щоб розтягнути резерви ЗСУ та відвести їх від інших критичних напрямків.

Українські та російські сили підтвердили наступ у східному (лівому) березі Херсонської області на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 7 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що Сили оборони просунулися у східних Кринках. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що війська РФ просунулися в південних Кринках. Українські та російські джерела заявляли, що в Кринках тривали позиційні зіткнення.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ в зведенні 7 лютого повідомляли, що Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Іванівського (Донецька область) та уразили два склади боєприпасів противника.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 80 бойових зіткнень.